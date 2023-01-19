В ночь на Крещение в Новосибирске похолодает до -19 градусов

Крещенских морозов сегодня не обещают.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В четверг, 19 января, в Новосибирске не ожидается сильных крещенских морозов. Ночью термометры покажут -17…-19 градусов, а днем — -10…-12.
— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -15…-20, местами до -26. Днем будет -9…-14. В восточных районах будет идти круглосуточный снегопад, при прояснениях местами изморозь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер