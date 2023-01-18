Понадобилось больше 300 килограммов льда: новосибирский мастер сделал на заказ необычную скульптуру

Мастер изготовил скульптуру в человеческий рост. Фото: Максим Пахомов

Новосибирец Максим Пахомов – резчик по льду и снегу. Он изготавливает разнообразные скульптуры из этих материалов. В интервью «ЧС-Инфо» мастер рассказал об одном из самых необычных заказов.

Несколько лет назад клиент попросил сибиряка изготовить ледяную скульптуру в человеческий рост. Максиму предстояло сделать женщину с собачкой, одетую в вечернее платье. По заказу клиента вся композиция должна была подсвечиваться.

− Работу пришлось выполнять по фотографии. Сложность состояла в том, что заказчик просил вырезать скульптуру втайне от женщины, которую хотел удивить, − уточнили в публикации.

На работу ушло больше 300 килограммов льда! После готовности ледяную леди привезли в обозначенное место и установили. В определенный момент на ней включили подсветку.

Реакции женщины, для кого фигура была сделана, резчик не видел. Однако предполагает, что она оценила сюрприз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber