Забыла поставить авто в режим парковки: на жительницу Алтая наехала ее же машина

Женщина забыла перевести коробку передач в режим парковки. Фото: МВД по Республике Алтай

Жительница Алтая оказалась в больнице после того, как на нее наехала ее же машина. Женщина забыла перевести коробку передач в режим парковки.

Все произошло 16 января примерно в 14:10, пишет Amic со ссылкой на МВД по Республике Алтай. Женщина на «Тойоте» двигалась по селу Тондошка. Подъехав к гаражу, она вышла из машины, чтобы открыть ворота. Скорость осталась включенной.

− После чего автомобиль начал самопроизвольное движение и совершил на нее наезд, − сообщили в МВД.

Пострадавшую забрали в больницу. В отношении нее возбуждено административное дело по части первой статьи 12.19 КоАП РФ – «Нарушение правил остановки транспортных средств».

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