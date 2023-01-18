В Новосибирской области два брата организовали нарколабораторию

Братья действовали в составе организованной группы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Два брата организовали нарколабораторию в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
На скамье подсудимых оказались парень 28 лет и мужчина 31 года. Их обвиняют в совершении нескольких преступлений, связанных с незаконным производством и незаконным сбытом запрещенных веществ.
Братья действовали в составе организованной группы. По указаниям неустановленного лица, полученным через интернет, они оборудовали лабораторию. Там мужчины изготовили более 12 килограммов синтетических наркотиков.
− Наркотические средства они планировали сбыть в Новосибирской области и Красноярском крае, однако их преступная деятельность был пресечена сотрудниками УФСБ России по области, − рассказали в прокуратуре.
Было возбуждено два уголовных дела. Прокуратура направила их в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.
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