Глава комитета Заксобрания Александр Терепа намерен покинуть свой пост. Фото: Заксобрание НСО

Глава строительного комитета Заксобрания Александр Терепа намерен покинуть свой пост. Это связано с его назначением на другую должность.

— В связи с назначением Александра Терепа главой новосибирского отделения Социального фонда РФ, по действующему законодательству, он не сможет совмещать новый статус с работой в парламенте, — пояснил КП-Новосибирск вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов. — Мы очень благодарны ему за работу, и, надо признать, что мы теряем очень грамотного и достойного депутата, разбирающегося во многих вопросах.

Вопрос сложения полномочий Александром будет приниматься на сессии Заксобрания, запланированной на следующей неделе.

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