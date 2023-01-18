Глава комитета Заксобрания Александр Терепа намерен покинуть свой пост. Фото: Заксобрание НСО
Глава строительного комитета Заксобрания Александр Терепа намерен покинуть свой пост. Это связано с его назначением на другую должность.
— В связи с назначением Александра Терепа главой новосибирского отделения Социального фонда РФ, по действующему законодательству, он не сможет совмещать новый статус с работой в парламенте, — пояснил КП-Новосибирск вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов. — Мы очень благодарны ему за работу, и, надо признать, что мы теряем очень грамотного и достойного депутата, разбирающегося во многих вопросах.
Вопрос сложения полномочий Александром будет приниматься на сессии Заксобрания, запланированной на следующей неделе.
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