«Спит еще на ходу!»: жительница Новосибирска показала подросшего птенца пингвинов

Малыш наконец-то присоединился к своим сородичам. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой
Подросшего птенца пингвинов из Новосибирского зоопарка имени Шило поместили в общий вольер. Видео в своем Ютуб-канале опубликовала постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.
Малыш наконец-то присоединился к своим сородичам и теперь привыкает к жизни в пингвиньем обществе.
− Птенчика выпустили. Спит еще на ходу, − отметила Анна Новикова.
Пингвиненок действительно находился в полудреме – он то открывал, то закрывал глаза. Выглядит это очень умилительно.
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