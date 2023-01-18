Город встал в 9-балльных пробках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске 18 января 2023 года сковали оба берега. Вечером накануне Крещения многие новосибирцы после работы поспешили к уже открывшимся купелям, чтобы окунуться в прорубь. Загруженность дорог по данным 2ГИС составила 9 баллов.

На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Кирова, Восход, Бориса Богаткова, Кошурникова, Ипподромская, Фрунзе, Гоголя, Вокзальная магистраль, Орджоникидзе, Ядринцевская, Красный проспект, Нарымская, Дуси Ковальчук, Писемского и Богдана Хемльницкого.

На левом берегу заторы сковали такие улицы как Большая, Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Титова, Немировча-Данчеко, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Тюменская, Комсомольская, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега и по Октябрьскому мосту в сторону правого.

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