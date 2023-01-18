Центробанк предупредил новосибирцев о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новый способ обмана людей.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Мошенники придумали новую схему по обману людей. Теперь они претворяются менеджерами по подбору персонала, предлагают высокий доход и свободный график. Все что нужно будущему работнику — оплатить регистрационный взнос. Рассказали о новой схеме мошенничества в пресс-службе Сибирского ГУ Центробанка.
Мошенники рассылают предложения о работе через электронную почту, СМС или мессенджеры. Обычно это вакансии, связанные с торговлей через интернет. Условия они указывают очень привлекательные: высокий доход, минимум рабочих часов, выполнение простых действий.
Если вы переходите по ссылке, указной в сообщении, вас связывают якобы с менеджером по подбору персонала. Тот может попросить номер телефона или же данные банковской карты. А также внести регистрационный или вступительный взнос, например, в 500 рублей для создания аккаунта. Далее же данные карты и номер мошенники могут использовать, чтобы взломать личный кабинет человека в банке и украсть его средства.
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