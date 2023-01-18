Фигурка кабана и бронзовое зеркало: новосибирские археологи нашли нетронутые захоронения, похожие на скифские

В Новосибирской области обнаружили курган со следами скифского влияния. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Венгеровском районе Новосибирской области ученые Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) во время раскопок кургана нашли нетронутые захоронения с артефактами, похожими на скифские.

Найденные захоронения датируются периодом VI-III веков до н.э. Среди артефактов сохранились фигурка кабана, женские головные уборы, украшения и предметы из бронзы и золота, в том числе зеркало и шейная гривна.

— Скульптурка кабана костяная, ее назначение не вполне понятно, но такие же фигурки очень близкие, только из золота, встречены в скифских захоронениях на западе. Так что это отголоски западной цивилизации, которую удалось обнаружить в Барабинской лесостепи, — сообщил заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН, академик Вячеслав Молодин.

Древние племена скифов заселяли в период железного века обширные пространства Евразии, от нижнего течения Дуная и Дона до степей современного Казахстана.

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