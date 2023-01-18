Бассейн СКА в Новосибирске планируют сдать в декабре 2023 года

Бассейн планируют достроить в декабре 2023 года. Фото: правительство НСО

Стали известны сроки сдачи бассейна СКА в Новосибирске. Объект планируют достроить в декабре 2023 года, рассказали в региональном правительстве.

Бассейн находится на улице Воинской. В 2021 году его начали реконструировать по поручению губернатора Андрея Травникова.

− На стройплощадке работают два строительных крана, бригады монтажников и каменщиков. Сейчас ведутся работы по монтажу балок и связей, а также кирпичная кладка, − сообщили в правительстве.

В начале февраля рабочие планируют завершить монтаж металлоконструкций административно-бытовой части здания. К маю постараются уложить кровлю.

По словам замминистра физической культуры и спорта НСО Дмитрия Пронина, бригады работают и в будние дни, и в выходные.

Известно, что в бассейне сделают дорожки длиной 50 метров. Это соответствует требованиям Международной федерации плавания.

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