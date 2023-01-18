В Новосибирске подготовили к Крещению купель у Димитровского моста

В Новосибирске подготовили к крещенским купаниям купель у Димитровского моста. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске подготовили к крещенским купаниям купель у Димитровского моста. МЧС провели мастер-класс, чтобы наглядно продемонстрировать, как должна выглядеть безопасная купель.

Спасатели показали, как должна выглядеть безопасная купель. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На пожарном причале под Димитровским мостом они выпилили огромные куски льда толщиной 50 сантиметров и подняли их при помощи специальной лебедки. Под водой в прямоугольной проруби спасатели установили деревянные сходни, по ступенькам которых люди смогут опускаться в воду. Сходни закрыты со всех сторон для безопасности, — сообщили в областном МЧС.

Толщина льда должна быть не менее 35 сантиметров. Фото: ГУ МЧС по НСО

По правилам, ширина купели должна быть около 180 сантиметров, а длина по верхней части — не более двух метров. Толщина льда оборудованных для купания места должны быть от 35 сантиметров. От проруби до теплой палатки должны быть проложены деревянные настилы или уложена солома.

Ширина купели должна быть около 180 сантиметров. Фото: ГУ МЧС по НСО

Напомним, в этом году на Крещение в Новосибирской области будут оборудованы 30 купелей. Там будут работать спасатели и медики.

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