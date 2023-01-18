В заказниках Новосибирской области выросла численность лося и косули

Численность лося и косули выросла в заказниках Новосибирской области. Фото: Минприроды НСО

Численность лося и косули выросла в заказниках Новосибирской области. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

15 января в НСО стартовал зимний маршрутный учет диких животных. Его проводят на территориях закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также в заказниках.

− На особо охраняемых природных территориях регионального значения за последние 16 лет отмечается увеличение особей лося и косули сибирской, − отметили в Минприроды.

Так, в 2006 году в заказниках жили 538 лосей и 3812 косуль. В 2022 году их стало 1964 и 6559 особей соответственно.

Численность лисицы остается неизменной – около 550 зверей. А вот кабанов стало меньше. В 2012 году их было 513, в 2022 – уже 200. Однако данная тенденция благоприятна, поскольку способствует предотвращению возникновения африканской чумы свиней в охотничьих угодьях.

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