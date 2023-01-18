Супруги из Новосибирска организовали подпольный банк для предпринимателей

За 9 лет работы подпольного банка супруги заработали 13 миллионов рублей.
Фото: Даниил ОПАРИН
Супружеская пара из Новосибирска организовала подпольный банк для предпринимателей. Благодаря ему супруги за 9 лет заработали 13 миллионов рублей, часть из которых успешно легализовали.
— В период с 2012 по 2021 год супружеская пара оказывала предпринимателям услуги по сбору наличных и их переводу без открытия банковских счетов. За работу обвиняемые оставляли себе от 2 до 6% от суммы перевода. За 9 лет подпольной деятельности они получили доход более 13 миллионов рублей, — рассказали в прокуратуре.
По сообщению ведомства, супругам удалось легализовать 3 миллиона рублей, за которые они купили коммерческое помещение по долевому строительству.
43-летнему мужчине и его 42-летней жене предъявили обвинение по статьям 172 и 174.1 УК РФ за незаконную банковскую деятельность и легализацию средств.
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