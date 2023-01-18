В новосибирском супермаркете подростку прыснули в лицо из газового баллончика

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

17 января в 15.38 в супермаркете «Пятерочка» на улице Громова была нажата кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования увидели, как работники супермаркета помогают подростку умываться питьевым молоком. Таким способом они хотели смыть с его лица раствор, распыленный из газового баллона, и промыть глаза. «Гвардейцы» немедленно вызвали на место происшествия скорую помощь.

Выяснилось, что пару минут назад четверо 12-летних мальчишек резвились в тамбуре магазина, и один из них распылил другу в лицо раствор из газового баллона. Работники магазина, услышав крики пострадавшего, решили смыть раствор молоком, так как оно, по их мнению, должно было уменьшить жжение и слезотечение.

Подъехавшие медики промыли ребенку глаза специальным офтальмологическим средством. Бойцы ГБР ГВАРДИИ тем временем дозвонились до мамы ребенка, и она примчалась в магазин. К ее и всех присутствующих счастью, медики сообщили, что глаза мальчика не повреждены, а незначительное раздражение слизистой оболочки скоро пройдет.

На вопрос «гвардейцев» о том, где дети взяли перцовый баллончик, был получен исчерпывающий ответ: по просьбе детей достаточно эффективное средство самообороны им купил в специальном магазине незнакомый взрослый мужчина.