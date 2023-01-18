Рекламная компания отозвала судебный иск против главы управления мэрии Новосибирска Олега Хорошунова

В Новосибирске прекратили дело против Олега Хорошунова. Фото: Мэрия Новосибирска.

В среду, 18 января, компания «Рекламные технологии» отозвала иск о нанесении ущерба своей деловой репутации. Разбирательства вели против начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова и новосибирского областного отделения партии КПРФ. Информация о прекращении производства по делу содержится в картотеке дел Арбитражного суда.

О причинах и ходе конфликта КП-Новосибирск рассказал глава управления.

– История произошла на комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. Депутат задал мне вопрос, я на него ответил – и в моем ответе они [представители компании «Рекламные технологии»] усмотрели ущерб для их деловой репутации, чести и достоинства. Полгода судов, 8 судебных заседаний – и теперь они отозвали иск, поняв его абсурдность, – объяснил ситуацию Олег Хорошунов.

Кроме этого случая, у бренда истца «Дизайнмастер» и управления художественного облика достаточно разных споров: штрафные суды, дела о причиненном бюджету ущербе за использование муниципального имущества. Однако Олег Хорошунов подчеркнул, что это было единственное дело, касающееся задетой чести и достоинства.

Помимо судебного иска, рекламщики подавали заявление в полицию о клевете, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Глава управления заявил, что после отозванного иска собирается взыскивать с обвинителя судебные издержки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber