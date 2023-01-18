Белая волчица из Новосибирского зоопарка нашла пару в Красноярске

Арктические волки образуют пары на всю жизнь. Фото: группа парка "Роев Ручей" "ВКонтакте"

Новосибирская волчица Бланка нашла пару в Красноярске. Об этом сообщила администрация зоопарка «Роев ручей».

- Волк Олав приехал в августе 2018 года из зоопарка Удмуртии четырехмесячным волчонком. Очень быстро он стал любимцем многих посетителей. Весной прошлого года для создания пары из Новосибирского зоопарка приехала молодая волчица по кличке Бланка. Волки долго жили в соседних вольерах, присматривались друг к дружке, проявляли интерес. После новогодних праздников пару соединили. Смотрите, как происходят ухаживания, – рассказали в группе парка «Роев Ручей».

Пару свели только в Новом году. Фото: группа парка "Роев Ручей" "ВКонтакте"

Специалисты отметили, что арктические волки образуют пары на всю жизнь, являясь примером верности. Пользователи соцсетей оказались в восторге:

- Это очень красивая пара! Олав крупный, высокий, а девочка такая девочка. Осторожная, кокетливая, - написала посетительница зоопарка.

- Счастья этим великолепным созданиям и прекрасных детишек, - говорит сибирячка.

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