Новосибирцы спасли кота после смерти одинокой пенсионерки

Больной кот осиротел после смерти единственной хозяйки. Фото: telegram-канал «Приют Кошкино Лукошко».

В Новосибирске волонтеры спасли кота Рыжика, осиротевшего после смерти пожилой хозяйки. Инцидент случился в частном доме Ленинского района три дня назад:

- В январе умерла одинокая пенсионерка, соседи ходили и подкармливали кота. Когда стало плохо – повезли в клинику, где заподозрили вирусное заболевание. Готовы были отдать обратно или усыпить, но мы взяли его в приют. Родные умершей женщины в другом городе, говорили, что помогут с лечением, – рассказала КП-Новосибирск руководитель зооприюта «Кошкино Лукошко» Алена Ищенко.

Волонтеры забрали кота на лечение, сделали анализы и ждут результата. У животного все признаки вирусного заболевания. Это может быть лейкоз или вирус иммунодефицита кошки. Зооприют объявил сбор в telegram-канале «Приют Кошкино Лукошко».

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