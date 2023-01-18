Пришлось стрелять по колесам: под Новосибирском полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Мужчина сел за руль пьяным. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирской области госавтоинспекторы задержали пьяного водителя. Мужчина пытался скрыться от полицейских и всячески нарушал ПДД, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Отдела МВД России по Черепановскому району получили сообщение о том, что по автодороге Р-256 из Алтайского края в сторону Новосибирска едет автомобиль «Киа». За рулем иномарки находится человек в неадекватном состоянии.

Госавтоинспекторы увидели данную машину и потребовали водителя остановиться. Но тот не выполнил требования и поехал дальше, увеличив скорость. Полицейским пришлось начать преследование.

− Водитель иномарки грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан, − уточнили в ГУ МВД России по НСО.

Один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а после – по колесам иномарки. Машина остановилась, и водителя удалось задержать. Нарушителем оказался 39-летний новосибирец, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25, 19.3 КоАП РФ. Его машину отправили на спецстоянку. Суд постановил назначить сибиряку арест сроком на 10 суток. Также нарушителя хотят лишить прав.

Поймать новосибирца полицейским помог очевидец − 19-летний Андрей Савенков. Его позвали на службу в подразделении, а также наградили за активную гражданскую позицию.

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