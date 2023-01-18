«Каток на тротуаре»: в Новосибирске девушка попала в больницу из-за гололеда возле стройки

Нечищеный снег на досках превратился в каток Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 30-летняя-сибирячка попала в больницу, поскользнувшись на льду. Инцидент случился в переходе у стройки на улице Нарымская, 84.

- В минувшую пятницу я шла по туннелю к пешеходному переходу, по доскам. Они были слегка в снегу. Только я ступила – полетела и ударилась головой и поясницей. С трудом встала и вызвала такси. В больнице врач поставил диагноз – ушиб крестца и затылочной части головы, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Обойти опасное место не получится Фото: Никита МАНЬКО

Девушка сообщила, что обойти злополучное место нельзя, а лед там никто не счищает. Сибирячка провела выходные в кровати. Спустя три дня у нее остались боли в крестцовом отделе и синяк на локте.

- Это место там всегда, кругленький каток. Прямо на досках, обойти его нельзя, рядом пешеходный переход. Долгострой так и стоит, а кто дорогу должен чистить – непонятно, – сообщила потерпевшая.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- На заборе должен быть паспорт стройки, где перечислены организации: заказчик и подрядчик, который отвечает за безопасность. Подрядчик должен был следить за безопасностью перехода, посыпать песком и чистить лед. Можно написать судебную претензию к этой организации и потребовать возместить расходы на лечение, утраченный заработок на больничном, а также моральный вред, – сообщила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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