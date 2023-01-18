13 мигрантов выдворили из Новосибирской области в 2023 году. Фото: УФССП по НСО.
За первую рабочую неделю нового года из Новосибирской области приставы выдворили уже 13 мигрантов. Об этом сообщили в УФССП по региону.
В ведомстве уточнили, что многие иностранцы состояли на миграционном учете. Однако после того, как действие их трудового патента закончилось, незаконно оставались в Новосибирской области. Нескольких нарушителей поймали полицейские. Мигранты были пьяны, но отказались от медосвидетельствования.
На иностранных граждан возбудили исполнительные производства. После оформления необходимых документов их из центра временного содержания проводили в аэропорт. Там передали сотрудникам пограничного ФСБ.
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