«Где охрана?»: сибиряка возмутила драка мальчиков у школы под Новосибирском

Сибиряка возмутила драка мальчиков у школы под Новосибирском. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Искитима под Новосибирском стал свидетелем избиения ребёнка возле школы № 1. Об этом он написал в соцсети.

– Видел как школьник избивает пацана лет 10-11, – рассказал сибиряк в группе «Подслушано в Искитиме».

По словам горожанина, он разнял ребят. Мужчина уточнил, что мальчик, которому досталось, учится в 7 классе. Очевидца возмутило, что в конфликт школьников не вмешалась охрана.

Подписчики негодование автора поста не разделили. Они отметили, что потасовки – обычное явление в жизни школьников.

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