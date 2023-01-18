С дорог Новосибирской области вывезли 28 тысяч кубометров снега

В Новосибирской области рабочие вывезли 28 тысяч кубометров снега с населенных пунктов. Фото: Дороги НСО

В Новосибирской области рабочие вывезли 28 тысяч кубометров снега с населенных пунктов. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

− С территории 11 населенных пунктов вывозят снег. Мероприятия реализуются в рамках комплекса работ по сохранности дорожного полотна и искусственных сооружений, а также для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда в границах населенных пунктов, − отметили в публикации.

Работы выполняют представители семи подрядных организаций. В общей сложности рабочие должны очистить от снега 20 городов и сел. Среди них – Карасук, Коченево, Мошково, Маслянино, Татарск и другие.

Больше всего снега подрядчики вывезли с дорог в Новосибирском районе – 22 тысячи кубометров. В работах задействовали 70 единиц техники и около 100 человек.

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