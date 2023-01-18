Новосибирцев предупредили о домогательствах в общественном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители новосибирской Затулинки предупредили горожан о домогательствах в общественном транспорте. Пост об этом они разместили в соцсети.

– Появились случаи домогательств в виде неоднократных прикосновений к интимным местам, – говорится в сообщении группы «Типичная Затулинка».

Очевидец утверждает, что распускал руки мигрант, который вышел на остановке «Мебельный магазин».

– Будьте бдительны, – призвал новосибирец.

В комментариях подписчики отметили, что столь неприятные случаи часто происходят в общественном транспорте.

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