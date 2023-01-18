Врач Овсянникова из Новосибирска рассказала, кому противопоказаны купания на Крещение

Неподготовленному человеку может стать плохо в купели. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске 19 января пройдут Крещенские купания. Доктор медицинских наук, директор сети многопрофильных клиник в Новосибирске Татьяна Овсянникова рассказала изданию «Царьград Новосибирск» о том, как не навредить себе при погружении в прорубь.

– Прежде чем купаться в проруби, нужно провести определённое обследование. Особенно это касается сердца и функции почек. Любые формы острых заболеваний, дыхательных путей, кожные заболевания, болезни мочеполовой системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы являются противопоказанием для крещенских купаний, – предупреждает врач.

Медики уверены: закаливаться нужно постепенно. Если человек никогда этим не занимался, погружение в ледяную купель добром не кончится. Такой резкий перепад температур может вызвать спазмы сосудов всего тела, мышц, кожи, подкожной клетчатки, вплоть до остановки сердца.

Строгие противопоказания существуют для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и почек. Также не стоит рисковать детям младше 15 лет и пожилым людям.

– Необходимо ограничить пребывание в воде 1-2 минутами, потом одеться и сразу же идти в тёплое помещение. И ни в коем случае не пить алкогольные напитки, – уточняет Татьяна Овсянникова.

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