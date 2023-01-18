В массовом ДТП в Советском районе Новосибирска пострадали две 11-летние девочки. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Советском районе Новосибирска на улице Морской произошло жесткое массовое ДТП. Там столкнулись 5 машин: «Лада Ларгус», «Хонда Фит», «Киа Рио», «Хонда Цивик» и «Шкода Рапид». Произошла авария вечером 17 января, сообщает городская Госавтоинспекция.

– В результате ДТП пострадали – две пассажирки «Хонда Фит»– девочки 2011 г.р., водитель «Хонды» – женщина 1980 г.р. и водитель автомобиля «Киа Рио» – женщина 1972 г.р. Пострадавших с различными травмами увезли в больницу, – сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

По ДТП возбудят дело об административном правонарушении. В связи с чем в полиции проведут административное расследование.

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