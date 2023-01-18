В Новосибирской области 13 человек выиграли по миллиону рублей в лотерею

13 жителей Новосибирской области выиграли по миллиону рублей в лотерею.
Фото: Даниил ОПАРИН
В новогодней лотерее 13 везунчиков из Новосибирской области выиграли по миллиону рублей. О результатах новогодней лотереи сообщили в пресс-службе «Почты России».
Четыре новых миллионера появились в Новосибирске. Остальные 9 победителей лотереи проживают в Искитиме, Карагате, Куйбышеве, в селе Стеклянное Купинского района, селах Довольное и Баклуши в Доволенском районе, в Карасёво в Черепановском районе.
При этом билет стоил всего 100 рублей.
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