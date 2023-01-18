Новосибирская область стала лидером в России по объёмам ввода нового жилья

Новосибирская область выбилась в лидеры по строительству среди регионов России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирская область стала лидером среди всех регионов России по выводу на рынок квартир в новостройках. Итоги 2022 года подвел Единый ресурс застройщиков.

По данным аналитиков, в Новосибирской области за год на рынок вывели 319 объектов жилищного строительства. Всего в регионе за год было введено жилья на 1,67 миллиона квадратных метров.

Серебряным призёром с отставанием в 6 квартир стал Краснодарский край. На третьем месте Москва – там к продаже за год подготовили 268 новых квартир, в Подмосковье – 188.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber