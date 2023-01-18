Новосибирская область стала лидером в России по объёмам ввода нового жилья

Новосибирская область выбилась в лидеры по строительству среди регионов России.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирская область стала лидером среди всех регионов России по выводу на рынок квартир в новостройках. Итоги 2022 года подвел Единый ресурс застройщиков.
По данным аналитиков, в Новосибирской области за год на рынок вывели 319 объектов жилищного строительства. Всего в регионе за год было введено жилья на 1,67 миллиона квадратных метров.
Серебряным призёром с отставанием в 6 квартир стал Краснодарский край. На третьем месте Москва – там к продаже за год подготовили 268 новых квартир, в Подмосковье – 188.
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