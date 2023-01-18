Грабители избили новосибирца, сняли с него валенки и оставили босым на снегу

Грабители сняли с новосибирца валенки в Железнодорожном районе. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железнодорожном районе на улице Челюскинцев новосибирца оставили мерзнуть босым на снегу после драки. На него напали двое хулиганов, забрали деньги и сняли валенки. Инцидент произошел ночью 17 января. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.

– Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину, который стоял на снегу без обуви. Как пояснил гражданин, некоторое время назад на него напали двое неизвестных, которые избили его, похитив две тысячи рублей и валенки, – сообщили в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии заприметили подозрительных персонажей с валенками в руках. Они бродили возле автовокзала на площади Гарина-Михайловского. Мужчин попросили проехать в отдел.

В полицейском участке потерпевший опознал нападавших – ими оказались задержанные 43-летний и 25-летний жители Новосибирской области.

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