Новосибирск утром 18 января сковали жуткие пробки в 8 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск утром 18 января сковали пробки в 8 баллов. Также на дорогах произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, площади Труда, улицах Ватутина и Станиславского. Не проехать по Котовского, Титова и Троллейной. Пробки на Немировича-Данченко, Новогодней и Блюхера. Затруднено движение по Октябрьскому мосту.

На правобережье дикая пробка на Большевистской. Сильные заторы на улицах Восход, Кирова, Бориса Богаткова, Никитина. Не проехать из-за аварий по Ипподромской, Добролюбова и Военнной.

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