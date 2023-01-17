На Алтае заметили редкого снежного воробья

В Алтайском крае заметили редкого снежного воробья. Фото: Алтайское отделение Союза охраны птиц России

В Алтайском крае заметили редкого снежного воробья. Несмотря на то, что эта птичка широко распространена в сибирских широтах, встречается он обычно в высокогорьях, выше границы леса. А накануне, 15 января, он попал в объектив фотографа Ирины Поповый в Чарышском районе.

— До ближайших территорий, где можно наблюдать снежного воробья, больше 300 километров, — сообщает издание «Толк».

Снежные воробьи, или, как их еще называют, снежные вьюрки — основательно крупнее домовых воробьев, которых мы привыкли видеть на улицах. Длина их тела достигает 17 сантиметров, у них более длинные крылья и хвост. В России их можно встретить на Большом Кавказе, Алтае, в Саянах.

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