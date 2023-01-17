Бизнесмен назвал самые популярные места для заграничного отдыха в 2023 году

Предприниматель Артем Венскель назвал самые популярные места для заграничного отдыха в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматель Артем Венскель назвал самые популярные места для заграничного отдыха в 2023 году. По его словам, для туристов будут привлекательны Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. Зимой из-за прямых перелетов позиции также не будут сдавать такие курорты как Шри Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.

— В зимнее время популярность набирают пляжные направления — Таиланд, Шри Ланка, Сейшелы, Мальдивы, Эмираты, Египет, Оман, Бахрейн, Катар. Существенное преимущество — прямые перелеты из России. К плюсам также относится отсутствие серьезных ограничений на въезд в эти страны в связи с эпидемиологической ситуацией, — пояснил Венксель изданию NEWS.ru.

А вот летом, по мнению бизнесмена, россиянам будет удобнее всего летать в Турцию. Ведь это идеальное место для семейного отдыха по соотношению цена-качество.

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