Перед Крещением в Новосибирске пойдет снег и потеплеет до -10

В Новосибирске немного потеплеет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 18 января, в Новосибирске по-прежнему будет держаться стабильная погода. Ночью термометры покажут -10...-12 градусов, в пригороде до -15, и такая же температура ожидается и днем.

— Будет переменная облачность, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью похолодает до -16...-21 градуса, но местами будет столько же, сколько и в городе. Днем будет преимущественно без осадков, но по востоку в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях местами изморозь.

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