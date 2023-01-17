Новосибирец во время суда наговорил гадостей гособвинителю на еще одно уголовное дело

За неуважение к суду сибиряку грозит штраф до 80 тысяч рублей или же арест до 4 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец во время суда над ним наговорил гадостей гособвинителю на еще одну статью. На сибиряка могут завести уголовное дело за неуважение к суду. Запись судебного заседания и другие материалы уже направлены в СК.

— Во время судебного заседания обвиняемый оскорбил гособвинителя. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов незамедлительно сообщил о факте преступления. Аудиозапись хода судебного заседания была направлена на лингвистическую экспертизу, которая подтвердила состав преступления. Эксперты определили, что обвиняемый действительно использовал слова, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство суда, — рассказали в региональном УФССП.

За неуважение к суду сибиряку грозит штраф до 80 тысяч рублей или же арест до 4 месяцев.

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