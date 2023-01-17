«Закричал, отбился»: в поселке под Новосибирском крупная овчарка набросилась на прохожего

В поселке под Новосибирском крупная овчарка набросилась на прохожего. ото: предоставлено Ириной.

В Новосибирской области в поселке Плановый крупная овчарка напала на прохожего. О происшествии КП-Новосибирск рассказала родственница мужчины.

– Это случилось утром в пятницу, 13 января. Родственник шел по дороге, и на него напала собака, которая пробегала мимо. Скорее всего, она была на самовыгуле, никакого поводка на ней не было. Родственник просто шел привычным путем, а собака набросилась первая. Он мужчина взрослый, собак не боится. Закричал, отбился. Повезло, что руки были в толстых перчатках с утеплителем. Но следы от укуса все равно остались. И рука припухла, – уточнила в беседе с КП-Новосибирск Ирина.

Спустя время, по словам сибирячки, родственник вернулся, чтобы поговорить с возможными владельцами собаки. Ее видели лежащей у одного из домов в поселке.

– В доме, у которого ее ранее видели, дверь никто не открыл. Мы не знаем, чья эта собака, больше ее не встречали, – добавила Ирина.

Женщина также разместила пост о происшествии в соцсетях, чтобы предупредить жителей поселка об опасной собаке.

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