В Новосибирске в январе 2023 сразу в шести маршрутках подорожал проезд

В Новосибирске в январе подорожал проезд сразу в шести маршрутках. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске в январе подорожал проезд сразу в шести маршрутках. Как сообщает Центр управления городским автоэлектротранспортом, на некоторых маршрутах цена выросла до 70 рублей.

Так, уже с 1 января до 35 рублей подорожал проезд на маршрутке № 7 «Ул. Белоусова» — «Микрорайон «Щ»», и до 40 рублей на маршрутке № 43 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ».

С 10 января до 35 рублей подорожал проезд в маршрутке № 28 «ПКиО «Заельцовский»» — «Диагностический центр». С 11 января до 40 рублей выросла цена за проезд в маршрутке № 53 «Колледж им. Н. А. Лунина» — «Крылья».

До 70 рублей выросла цена за проезд на маршрутке № 15 «Цветной проезд» — «Метро „Площадь Маркса“». Проехать на маршрутке № 35 «Цветной проезд» — «Метро «Речной вокзал»» будет немного дешевле — 60 рублей.

А с 25 января 40 рублей будет стоить проезд в маршрутке № 73 «Северное кладбище» — «ДК им. Кирова».

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