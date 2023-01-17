Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 14:45

В Новосибирске в январе 2023 сразу в шести маршрутках подорожал проезд

Еще на одном маршруте цена вырастет с 25 января
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в январе подорожал проезд сразу в шести маршрутках.

В Новосибирске в январе подорожал проезд сразу в шести маршрутках.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске в январе подорожал проезд сразу в шести маршрутках. Как сообщает Центр управления городским автоэлектротранспортом, на некоторых маршрутах цена выросла до 70 рублей.

Так, уже с 1 января до 35 рублей подорожал проезд на маршрутке № 7 «Ул. Белоусова» — «Микрорайон «Щ»», и до 40 рублей на маршрутке № 43 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ».

С 10 января до 35 рублей подорожал проезд в маршрутке № 28 «ПКиО «Заельцовский»» — «Диагностический центр». С 11 января до 40 рублей выросла цена за проезд в маршрутке № 53 «Колледж им. Н. А. Лунина» — «Крылья».

До 70 рублей выросла цена за проезд на маршрутке № 15 «Цветной проезд» — «Метро „Площадь Маркса“». Проехать на маршрутке № 35 «Цветной проезд» — «Метро «Речной вокзал»» будет немного дешевле — 60 рублей.

А с 25 января 40 рублей будет стоить проезд в маршрутке № 73 «Северное кладбище» — «ДК им. Кирова».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber