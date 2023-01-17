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НовостиОбщество17 января 2023 14:36

Новосибирцам назвали главные ошибки родителей при воспитании подростков

Их перечислила психолог
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцам назвали главные ошибки родителей при воспитании подростков.

Новосибирцам назвали главные ошибки родителей при воспитании подростков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родителям подростков, чтобы не допускать конфликтов с детьми, нужно изменить свое поведение. Так советует детский психолог Наталья Наумова. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что взрослые часто забывают, что к подростку не надо относиться как к ребенку. Важно проявить к ним сочувствие, принятие и понимание. Кроме того, нельзя их критиковать и ставить им ультиматумы.

По словам врача, родителям нужно подружиться с подростком. У таких ребят нет полутонов. Их мышление контрастно. Поэтому родители становятся им либо друзьями, либо врагами. Нельзя высмеивать своих детей, критиковать, да и показывать, что подросток не прав тоже не стоит.

– Нужно задавать подростку вопросы, на которые он сам ответит и примет решение. Важно разрешить ребенку мыслить самостоятельно, принимать решения, показать его ценность для семьи, — посоветовала Наумова.

Специалист отметила, что часто родители подростков разочаровываются и в себе, и в ребенке. В таком случае следует свои успехи отделить от успехов ребенка. А все конфликтные ситуации психолог советует решать спокойно. Нельзя ребенка оскорблять, унижать, подавлять неправильные действия силой. Бить подростка тоже нельзя.

– Тогда дети будут в безопасности, переживут подростковый период и станут самостоятельными и успешными взрослыми, — добавила Наумова.

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