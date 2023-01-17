Новосибирцам назвали главные ошибки родителей при воспитании подростков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родителям подростков, чтобы не допускать конфликтов с детьми, нужно изменить свое поведение. Так советует детский психолог Наталья Наумова. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что взрослые часто забывают, что к подростку не надо относиться как к ребенку. Важно проявить к ним сочувствие, принятие и понимание. Кроме того, нельзя их критиковать и ставить им ультиматумы.

По словам врача, родителям нужно подружиться с подростком. У таких ребят нет полутонов. Их мышление контрастно. Поэтому родители становятся им либо друзьями, либо врагами. Нельзя высмеивать своих детей, критиковать, да и показывать, что подросток не прав тоже не стоит.

– Нужно задавать подростку вопросы, на которые он сам ответит и примет решение. Важно разрешить ребенку мыслить самостоятельно, принимать решения, показать его ценность для семьи, — посоветовала Наумова.

Специалист отметила, что часто родители подростков разочаровываются и в себе, и в ребенке. В таком случае следует свои успехи отделить от успехов ребенка. А все конфликтные ситуации психолог советует решать спокойно. Нельзя ребенка оскорблять, унижать, подавлять неправильные действия силой. Бить подростка тоже нельзя.

– Тогда дети будут в безопасности, переживут подростковый период и станут самостоятельными и успешными взрослыми, — добавила Наумова.

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