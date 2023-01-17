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НовостиОбщество17 января 2023 14:25

В Новосибирской области опробовали скрытую систему управления войсками

Военнослужащие тренировались управлять войсками по защищенным каналам связи на больших расстояниях
Надежда КАСЬЯНОВА
Военнослужащие тренировались управлять войсками по защищенным каналам связи на больших расстояниях. Фото: ЦВО

Военнослужащие тренировались управлять войсками по защищенным каналам связи на больших расстояниях. Фото: ЦВО

В Новосибирской области прошли учения военнослужащих подразделений связи Центрального военного округа. Они тренировались в обеспечении скрытого и непрерывного управления войсками по защищенным каналам связи на расстоянии более тысячи километров.

— Для выполнения поставленных задач, военнослужащие применили станцию связи Р-160-0,5 и цифровой комплект П-240И-4 «Переселенец». Предназначена техника для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях. Спецтехника оборудована системой позиционирования, маскировки и шифрования, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Во время учений связисты использовали более 100 закрытых каналов для связи. Передавать сигналы им мешали станций электронного подавления условного противника.

Участвовало в учениях более 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

Напомним, что в декабре 2022 года у военнослужащих прошли учения по уничтожению вражеских беспилотников зенитными ракетными системами С-400 «Триумф».

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