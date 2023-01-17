В Новосибирской области опробовали скрытую систему управления войсками

Военнослужащие тренировались управлять войсками по защищенным каналам связи на больших расстояниях. Фото: ЦВО

В Новосибирской области прошли учения военнослужащих подразделений связи Центрального военного округа. Они тренировались в обеспечении скрытого и непрерывного управления войсками по защищенным каналам связи на расстоянии более тысячи километров.

— Для выполнения поставленных задач, военнослужащие применили станцию связи Р-160-0,5 и цифровой комплект П-240И-4 «Переселенец». Предназначена техника для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях. Спецтехника оборудована системой позиционирования, маскировки и шифрования, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Во время учений связисты использовали более 100 закрытых каналов для связи. Передавать сигналы им мешали станций электронного подавления условного противника.

Участвовало в учениях более 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

Напомним, что в декабре 2022 года у военнослужащих прошли учения по уничтожению вражеских беспилотников зенитными ракетными системами С-400 «Триумф».

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