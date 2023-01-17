В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве человек провалился под лед: в МЧС рассказали, что случилось

О провалившемся под лед мужчине сообщили очевидцы. Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве человек ушел под воду. ЧП случилось вечером во вторник, 17 января. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале АСТ-54 Black.

— Предварительно прошла информация о том, что в воду провалился человек. На место были отправлены силы муниципальной аварийно-спасательной службы, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.

Однако когда спасатели прибыли на место, очевидцы рассказали им, что человека из воды уже удалось достать. На берегу к тому моменту его уже не было.

В областном МВД КП-Новосибирск пояснили, что сейчас на месте работают полицейские, вся информация проверяется.

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