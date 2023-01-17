«Его дразнили «нога черепашки ниндзя»: новосибирские хирурги в пять раз уменьшили гигантский палец на ноге мальчика

Хирург в пять раз уменьшили гигантский палец 10-летнего мальчика. Фото: НИИТО

Хирурги новосибирского НИИТО в пять раз уменьшили гигантский палец 10-летнего мальчика. Ребенок страдал парциальным гигантизмом, из-за чего палец на его левой ноге был примерно в пять раз больше, чем на правой. По словам мамы мальчика, патология у него врожденная. До трех лет она не доставляла ребенку неудобств, но потом палец начал расти очень быстро.

— За 6 лет палец вырос в быстром темпе, приходилось обувь брать на 2 размера больше. Сын сильно переживал, прятал ногу, постоянно был в носках, стеснялся. Маленький был — запинался. Ему неудобно было, будто бы таскал ногу за собой. Очень сильно ждал операцию, чтобы дети больше над ним не смеялись. Даже обзывали его: «нога черепашки ниндзя», — цитирует маму школьника пресс-служба НИИТО.

Родом семья мальчика из Красноярского края. Сначала они пробовали обращаться за помощью к местным врачам, но там им предлагали только ампутацию. А потом родители узнали о новосибирской клинике.

В сентябре 2022 года ребенка прооперировали. Хирурги вместе со специалистами травматолого-ортопедического отделения № 5 смогли укоротить фаланги пальца, а также выполнили кожную пластику.

— Сыну даже сохранили ноготочек! Сейчас у нас всё замечательно, он бегает счастливый, очень рад, — говорит мама школьника.

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