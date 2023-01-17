Новосибирский банк погасит ущерб, нанесенный кемеровской компании мошенниками

Новосибирский банк погасит ущерб от действий мошенников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирский банк погасит ущерб от действий мошенников, из-за которых пострадала кемеровская компания. Суть истории рассказала «Новая Сибирь».

В центре скандала оказалась компания, зарегистрированная в Москве. От ее имени мошенники заключали договоры на поставку пиломатериалов. Злоумышленники выставляли счета, якобы принадлежавшие московской компании. Однако на самом деле средства шли на счет организации с таким же названием, но зарегистрированной в Великом Новгороде.

Контрагенты из разных уголков России жаловались, что оплатили поставки пиломатериалов, но остались ни с чем. Столичная компания начала разбираться в этой запутанной истории.

Выяснилось, что одна из ниточек ведет к новосибирскому банку.

− В новосибирское отделение банка мошенники обращались за услугой по открытию счета, − отметили в публикации.

Другую информацию в банке предоставить отказались – это ведь банковская тайна. Сдвинуть дело с мертвой точки помогла кемеровская компания. Она попалась на крючок этих мошенников и перевела 2,4 миллиона рублей на счет, открытый в новосибирском банке.

В итоге Арбитражный суд НСО постановил новосибирскому филиалу погасить ущерб, причиненный кемеровской компании. Ведь банк должен был перевести деньги определенному юрлицу и внимательно проверять реквизиты.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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