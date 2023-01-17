Новосибирск встал в 10-балльных пробках вечером 17 января

Вечером 17 января Новосибирск сковали 10-балльные пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 17 января Новосибирск сковали 10-балльные пробки. По данным карт 2ГИС, в городе произошло несколько ДТП.

Напряженная ситуация наблюдается в Центральном и Дзержинском районах. Красным цветом отмечен проезд Энергетиков, Димитровский мост и улица Большевисткая.

Люди активно оставляют негативные комментарии на картах. Это не удивительно – каждый хочет побыстрее попасть домой после работы.

− С каждым годом становится все хуже и хуже, − пожаловался один из местных жителей.

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