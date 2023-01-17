Молодые омичи украли телефон и банковскую карту у 50-летнего жителя Новосибирской области

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 50-летнего жителя Новосибирской области украли телефон и банковскую карту. Это произошло на ж/д вокзале станции Омск-Пассажирский. Выяснилось, что преступление совершили молодые омичи.

Новосибирец обратился в дежурную часть Омского линейного управления МВД России. Мужчина сообщил, что лишился личных вещей, а также заявил, что с его карты сняли деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила 13 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что возвращался домой с работы вахтовым методом. Пересадку он осуществлял в Омске. На вокзале сибиряк решил зарядить свой телефон. Он оставил устройство на стенде для зарядки и отошел. Вернувшись, мужчина понял, что сотовый украли.

− В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Омского ЛУ МВД России установили и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались ранее судимый за кражу 20-летний житель Омской области и ранее не судимая 21-летняя местная жительница, − рассказали в УТ МВД России по СФО.

Оказалось, что подозреваемые и потерпевший находились в одном зале ожидания. В какой-то момент молодые люди заметили оставленный без присмотра телефон. Они забрали мобильный и ушли. Вскоре парень с девушкой обнаружили в чехле телефона банковскую карту. С нее злоумышленники сняли пять тысяч рублей.

Позже омичи позвонили супруге новосибирца и под предлогом возвращения имущества получили от нее еще пять тысяч рублей. Но отдавать устройство владельцу они не планировали.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Речь идет о части второй статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», части третьей статьи 158 – «Кража с банковского счета электронных денежных средств» и части второй статьи 159 – «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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