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НовостиОбщество17 января 2023 10:27

В Новосибирской области число заболевших ОРВИ выросло на 20%

На вторую неделю января было зарегистрировано около 22 тысяч заболевших
Надежда КАСЬЯНОВА
Число заболевших ОРВИ за вторую неделю января выросло на 20%.

Число заболевших ОРВИ за вторую неделю января выросло на 20%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области число заболевших ОРВИ выросло на 20,2% по итогам второй недели января 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

— С 9 по 15 января 2023 года в области зарегистрировано 21 663 случая заболевания ОРВИ. На прошлой неделе этот показатель был меньше на 3 648 случаев — 18 015, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Если число заболевших ОРВИ растет из недели в неделю, то гриппующих становится меньше. За вторую неделю января было зарегистрировано 129 случаев. По итогам предыдущей недели грипп был выявлен у 188 пациентов.

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