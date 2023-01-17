Число заболевших ОРВИ за вторую неделю января выросло на 20%.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области число заболевших ОРВИ выросло на 20,2% по итогам второй недели января 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.
— С 9 по 15 января 2023 года в области зарегистрировано 21 663 случая заболевания ОРВИ. На прошлой неделе этот показатель был меньше на 3 648 случаев — 18 015, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Если число заболевших ОРВИ растет из недели в неделю, то гриппующих становится меньше. За вторую неделю января было зарегистрировано 129 случаев. По итогам предыдущей недели грипп был выявлен у 188 пациентов.
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