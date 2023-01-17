В Новосибирской области выявили 20 случаев незаконной охоты в праздничные дни

В новогодние праздники в Новосибирской области выявили 20 случаев незаконной охоты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В новогодние праздники в Новосибирской области выявили 20 случаев незаконной охоты. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Тех, кто нарушил законодательство, ждет наказание.
− С целью выявления и пресечения правонарушений природоохранного законодательства в новогодние праздники велось усиленное патрулирование охотничьих угодий в регионе, − подчеркнули в Минприроды.
В общей сложности государственные инспекторы провели 155 рейдов. В ходе проверок удалось выявить 17 случаев с признаками административных правонарушений и 3 с признаками уголовных.
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