В Новосибирске иномарка сбила пешехода и спровоцировала массовое ДТП

В Новосибирске водитель Daewoo Nexia сбил пешехода, после чего спровоцировал массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске водитель Daewoo Nexia сбил пешехода, после чего спровоцировал массовое ДТП. Все произошло утром 17 января, сообщили в Госавтоинспекции по городу.
Водитель двигался по Гусинобродскому шоссе. Напротив дома №64 он наехал на человека. Пешеход пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Иномарка оказалась на встречке и врезалась в «Ниссан». После этого «Ниссан» откинуло в «ТагАЗ».
− В результате ДТП пострадал пешеход – мужчина 1993 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, − рассказали в Госавтоинспекции.
В Госавтоинспекции призвали водителей быть осторожными на скользкой и заснеженной дороге. Крайне важно при таких условиях соблюдать дистанцию между транспортными средствами.
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