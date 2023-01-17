Новосибирский врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 17 января, главный врач скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич объяснил, корму противопоказаны окунания в прорубь. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По словам медика, омовение в ледяной воде служат сильным стрессом для организма. Окунаться в прорубь без подготовки, уверен Балабушевич, нельзя.

Врач добавил, что лезть в прорубь запрещено людям, страдающим патологиями сердечно-сосудистой системы. А также тем, кто недавно перенес ОРВИ или другую инфекцию.

Тем, кто все же будет нырять в прорубь, врач советует готовиться. Заранее нужно обливаться холодной водой, закаляться.

– После омовения надо как можно быстрее насухо вытереться и одеться в теплую сухую одежду, – посоветовал на пресс-конференции Александр Балабушевич.

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