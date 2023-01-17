В Новосибирске водитель иномарки врезался в другое авто и уехал с места ДТП

Авария произошла ночью в Дзержинском районе. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Дзержинском районе Новосибирска водитель кроссовера врезался в другое авто. Однако вместо того, чтобы оформить ДТП, он поехал дальше.

Как сообщили в группе «АСТ-54», авария произошла ночью 17 января напротив дома №18 на Кошурникова. Автомобиль марки Nissan Juke спокойно стоял на светофоре. Внезапно в него въехала иномарка.

Характер повреждений не уточняется. Также нет информации о пострадавших.

Интернет-пользователи посочувствовали водителю «Ниссана».

− Людям, которые попали в такую ситуацию, сил справиться с этим ужасом, − написала одна из местных жительниц.

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