Новосибирские ученые передали батальону «Вега» 700 кровоостанавливающих повязок

Для 350 бойцов передали 700 повязок. Фото: ФИЦ ФТМ

Ученые исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) передали специальные гемостатические повязки новосибирскому батальону «Вега», отправляющегося на СВО. Во вторник, 17 января для 350 бойцов передали 700 повязок.

— Сегодня состоялось значимое для ФИЦ ФТМ событие — передача гемостатических повязок нашим землякам, воинам батальона «Вега». Руководство ФИЦ ФТМ выражаем благодарность нашим воинам и желает поскорее вернуться домой, — сказал первый заместитель директора ФИЦ ФТМ Олег Пыклик.

Напомним, эти повязки останавливают кровь в течение трех минут. Их можно использовать при минусовой температуре и делить на несколько частей. Производятся повязки полностью из российских материалов, поэтому их поставки не будут зависеть от поставок из-за границы.

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