В селе Сарыбалык Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства

В селе Сарыбалык ввели карантин из-за бешенства. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В селе Сарыбалык Новосибирской области ввели карантин: там выявили очаг бешенства. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте регионального правительства.

— С 18 января по 18 марта установить карантин на территории села Сарыбалык Сарыбалыкского сельсовета Здвинского ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — сообщается в документе.

В связи с этим на территории села запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, восприимчивых к вирусу, а также вывоз животных за пределы села (за исключением вакцинированных) и отлов диких животных для зоопарков.

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