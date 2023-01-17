Пожарный из Новосибирской области отправится добровольцем на СВО в составе батальона «Вега»

Пожарный из Новосибирской области поедет добровольцем на СВО в составе батальона «Вега». Фото: предоставлено руководством ПСЧ-63 ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарный из Колыванского района примет участие в специальной военной операции в качестве добровольца в составе отряда «Вега». 54-летний спасатель Евгений Дернов вступил добровольцем в элитный именной батальон еще в прошлом году, и сейчас проходит подготовку. Об этом сообщает «Горсайт».

Евгений Дернов служил в Афганистане и Чечне. Награждён медалями «За боевые заслуги», юбилейной «70-лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», нагрудным знаком «Воину-интернационалисту». Последние семь лет он занимает боевой пост в пожарной охране ПСЧ №63, имеет многодетную семью.

Жители района собрали гуманитарную помощь для отважного спасателя и других бойцов отряда. Сейчас военнослужащий-доброволец проходит обучение и боевое слаживание в элитном батальоне «Вега» под командованием вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова.

Всего 14 сотрудников МЧС из Новосибирской области принимают участие в спецоперации.

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